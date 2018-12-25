Аксёнов объявил войну очередям

На заседании Совета министров Крыма председатель правительства озадачился очередями в государственные учреждения. В свойственной ему манере «публичной жесткости» Сергей АКСЕНОВ заявил, что «издеваться над гражданами я не позволю, что они будут простаивать в очередях» и пообещал чиновникам: «Я с вас не слезу. Январь будет очень жестким», пишут «Аргументы недели-Крым».

На январь АКСЕНОВ назначил отчеты на уровне министров о ситуации с «пробками» при получении документов. По его мнению, «пробки» создаются умышленно и на этом зарабатывают фирмы-однодневки, обещающие сделать нужную бумажку за пять минут.

«Выявляйте, кто в паре работает!», - велел председатель правительства, предполагая сговор между государственными структура и частными лицами.

«Ситуацию с очередями я поломаю!», - пообещал АКСЕНОВ, но никто из присутствующих на совещании внесшне как ни обрадовался, так и не испугался.