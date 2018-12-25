Аварии на электросетях в Крыму оставили без света 5 районов и часть Бахчисарая

Из-за сильных дождей и штормового ветра на полуострове произошли аварии на электросетях. В результате без света остались населенные пункты пяти районов и часть Бахчисарая, пишут «Аргументы недели-Крым».

По данным предприятия «Крымэнерго», больше всего пострадали сети Ленинского, Белогорского, Раздольненского, Бахчисарайского, Черноморского районов, а также города Бахчисарай.

За сутки 24 декабря отключались 32 линии электропередач. Энергетики оперативно устраняют повреждения, работы затрудняет сильный ветер, раскисший из-за дождя грунт.

По состоянию на 08:00 обесточены 12 высоковольтных линий (8 из них частично). Ожидают восстановления электроснабжения около 2,5 тысячи потребителей в 18 населенных пунктах (10 – частично). Больше всего обесточенных – более 1,1 тысячи абонентов – в Бахчисарае.

В «Крымэнерго» призвали население сообщать об отключениях на «горячую линию» предприятия по телефонам: 8 800 50 60 007 – с мобильного и стационарного, +7 978 993 69 51 – для приема SMS об аварии (необходимо указать населенный пункт и адрес).