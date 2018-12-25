В Петербурге в первый день Нового года пройдет крестный ход за трезвость

В Санкт- Петербурге 1 января 2019 года состоится традиционный крестный ход за трезвость. Православные верующие пройдут по Никольскому кладбищу Александро-Невской лавры, совершая молитвы на могилах известных подвижников трезвости.

В Минздраве рассказали, с какими напитками лучше встретить бой курантов

По данным организаторов крестного хода за трезвость, 1 января текущего года в шествии приняли участие более 500 человек, - сообщает ИА "Росбалт". Начало крестного крестного хода в этм году — в 11 часов 30 минут.

Как известно, многие верующий наступление Нового года не празднуют, так как 31 декабря и 1 января приходятся на Рождественский пост.

О том, какой напиток лучше поставить на свой стол, рассказали в Минздраве. Специалисты советуют обратить внимание на белое сухое вино и избегать крепкого алкоголя. Такой выбор окажется максимально безопасным для здоровья.