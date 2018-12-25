Министр культуры Владимир Мединский на YouTube прочёл стихи поэта и музыканта Егора Летова, фанатов которого в недалёком прошлом назвал "маргинальной аудиторией".

Владимир Мединский в интервью одному из YouTube-каналов прочёл стихотворение омского поэта и музыканта, лидера группы "Гражданская Оборона" Егора Летова, сообщает РИА Новости. По просьбе ведущего Мединский наугад выбрал стих из сборника. Читать пришлось "Солнечный зайчик взломал потолок", написанный в 1993 году.

Напомним, что недавно разгорелся общественный резонанс, причиной которого стало высказывание министра культуры о "некоторых довольно узких, можно даже сказать, маргинальных аудиторий, например представляющих поклонников группы "Гражданская оборона".