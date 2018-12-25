Маргарита Симоньян раскрыла, о чем молится их с Кеосаяном сын

Сын Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна мечтает о маленькой сестричке. Главный редактор телеканала Russia Today и РИА Новости Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян воспитывают пятилетнюю дочь Марьяну и четырехлетнего сына Баграта.

Перед Новым годом родители советуют деткам попросить Деда Мороза о желаемом подарке. Вот Багратик и задумался, может удастся и сестренку выпросить. Симоньян рассказала про своих детей: "Наш четырехлетний сын пытается повторять за пятилетней сестрой ее обычную молитву перед сном: - Спасибо, Господи, за все, что ты делаешь для нас. Господи, пошли мне младшую сестричку. Потом задумывается и говорит: - А Господи - это Дед Мороз?".

Большая семья Симоньян и Кеосаяна живет за городом. Готовятся к Новому году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)24 Дек 2018 в 11:44 PST

Маргарита еще готовить умудряется и делится рецептами: "Энчиладас с креветками. Креветки жарим с болгарским перцем, маринованным халапеньо и чесноком. Заворачиваем их в лепешки тортильи (все из интернет-магазинов). Укладываем на противень, поливаем соусом из сметаны, муки, сливочного масла, зиры и копченого хабанеро. Посыпаем тертым чеддером и запекаем".