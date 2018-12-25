Поклонская на коне и с бокалом шампанского поздравила граждан РФ с Новым годом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская накануне оригинально поздравила россиян с Новым годом. Политик опубликовала видеозапись, на которой она запечатлена сидящей на коне и с бокалом шампанского.

Поклонская выразила гражданам России благодарность за доверие и поддержку. Наталья отметила, что каждый ждет перемен к лучшему от Нового года, однако изменения всегда зависят от самих людей, от их выбора, который иногда бывает невероятно сложным.

На своей страничке в социальной сети Twitter депутат пожелала, чтобы в будущем году сказка пришла в жизнь каждого россиянина. Она также заявила, что "на коне должен быть тот, кто благороден и несет добро".