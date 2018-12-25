Где заканчивается детство? Стало известно, когда дети перестают верить в чудеса

Интересный международный опрос провели британские психологи из Экстерского университета. Они задались целью узнать, в каком же возрасте дети перестают верить в Деда Мороза, и какие для этого у ребят есть причины.

На сегодняшний день в онлайн-опросе поучаствовали более тысячи людей со всего света, а с некоторыми специалисты побеседовали при личной встрече, пишет Московский Комсомолец. Оказалось, что самого пика детская вера в Деда Мороза (Санта-Клауса, Йоллупукки, Пэр-Ноэля или любого другого предвестника зимнего праздника) достигает к пяти годам. А спустя каких-то три года большая часть детей приходит к выводу, что роль сказочного волшебника всё это время выполняли родители.

Что примечательно, многие ребята не сразу признаются в том, что больше не верят в Деда Мороза именно из-за опасения обидеть родителей. А причинами, по которым ослабевает детская вера в чудеса, является понимание того, что доставить подарки для всех детей за одну ночь для одного человека едва ли возможно. Ну или же восьмилетки "ловят с поличным" своих родителей, когда те тайком прячут подарок для любимого чада под ёлку.