Глава Клинцов - миллионер - намерен возместить расходы за поездку детей в Турцию

Глава города Клинцов (Брянская область) Олег Шкуратов заявил, что готов полностью возместить расходы на организацию поездки клинцовских детей в Турцию по линии благотворительного фонда имени Андрея Карлова.

Мэра Клинцов, отправившего дочь в Турцию, могут уволить?

Поездка детей, среди которых оказались дочь главы Клинцов, дети чиновников и сотрудников правоохранительных органов, получила широкий общественный резонанс.

Поездка детей из Клинцов в турецкий город Демре была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Клинцы - малая родина дипломата.

Глава города Клинцы Олег Шкуратов заявил, что для того, чтобы прекратилась "травля детей в СМИ", он готов выплатить все средства, затраченные на их поездку в Турцию. По его словам, сам он также был в составе делегации и сам оплачивал свою поездку. В 2017 он активно занимался бизнесом и официально заработал 66 миллиона 880 тысяч рублей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за это работники администрации Клинцов будут наказаны. Чиновница, отвечавшая за отправку детей в Турцию, уже уволилась.