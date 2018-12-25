Министерство транспорта Республики Крым распространило информацию об открытии с 30 на 31 декабря 2018 двухполосного движения Симферополь-Керчь, пишут «Аргументы недели-Крым».

Поверх основного сообщения об открытии движения, пресс-служба сделала приписку: «Никаких торжественных мероприятий или открытия не будет. Просто запускаем».

В пресс-релизе отдельно оговаривается, что не вся дорога будет новой и прямой – в некоторых местах сохранятся ремонтные объезды (где-то длинной по 700 метров, где-то трехкилометровые).

Водителей так же просят учесть тот факт, что автозаправочных станций может не быть десятки километров – их введение планируется позже.