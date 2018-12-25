Какие прогнозы дают эксперты на биткоины и другие криптовалюты в 2019-м году? В какие проекты лучше вложиться, а какие могут стать рисковыми и что изменится в telegram с введением платформы TON? Об этом наш корреспондент поговорил с создателями telegram-канала BitNovelty.

- Коллеги, какой у вас прогноз по криптовалютам на следующий год?

2019 год - это год, в котором окончательно вымрут проекты, которые из себя ничего представляют, так называемые "шиткоины". В то время как, хорошие проекты, такие как Ethereum, Neo, Ripple, Stellar, Tron и конечно же Bitcoin имеют все шансы на рост в долгосрочной перспективе.



- В какие криптопроекты сейчас лучше вкладываться и стоит ли вообще вкладываться?

Если вкладываться на долгосрок, то в вашем портфеле обязательно должен быть Bitcoin, Ethereum и Ripple. Остальные проекты могут как "выстрелить" так и упасть на дно, тут все индивидуально.

Несколько правил инвестирования:

1. Смириться с тем, что все деньги, которые Вы собираетесь вложить, можно потерять.

2. Вложить 90% в то, что имеет хороший потенциал.

3. 10% вложить в альткоины, которые могут как выстрелить, так и умереть.



- Что изменится в Телеграм с введением платформы TON?

Основная цель TON - создание глобальной децентрализованной экосистемы, в которой будет включено практически все, чем мы пользуемся в интернете: прокси, DNS, платежная платформа, возможность интеграции сторонних ресурсов. Фактически TON станет интернетом 2.0., в котором будут основные элементы, которые мы привыкли использовать.

Многомиллионная армия пользователей мессенджера + всесторонняя вовлеченность и хорошо подогретый интерес к самому проекту - также сделают свою работу. Уже сейчас бот в телеграме имеет чуть ли не каждая пиццерия, и весь подобный бизнес, по логике, добавит возможность оплаты своих товаров и услуг GRAM-ом. Так что, ожидается стремительное появление постоянно растущего товарооборота в экосистеме TON. Что несомненно обеспечит рост стоимости валюты.



- Какие услуги, кроме информационных предлагает ваш канал?

Помимо размещения рекламы, мы предоставляем обучение трейдингу и доверительное управление.