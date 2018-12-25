Кубань

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Озвучен предполагаемый ответ Москвы в случае вторжения ВСУ на территорию России
2

Киев стягивает военных к границам России, заявили в Госдуме
3

Армия ДНР сообщила о панике в рядах ВСУ в связи с наступательными планами Киева
4

Озвучен возможный ответ России на масштабное наступление Украины на Донбасс
5

Предсказание старца с Карпат о распаде Украины на несколько частей огласили СМИ

//Общество 13+

Депутаты держат на контроле создание новых мест в школах

25 декабря 2018, 11:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты держат на контроле создание новых мест в школах

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты кубанского парламента рассмотрели реализацию мер по созданию новых школьных мест в регионе.

В мероприятии приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева, министр экономики Александр Руппель, заместитель руководителя департамента строительства Виталий Видинеев.

Председатель Законодательного Собрания сразу задал тон обсуждению, подчеркнув, что в майском Указе Президента России в сфере образования среди ключевых задач обозначены – повышение качества общего образования и обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования в целом.

О положении дел по созданию новых школьных мест на Кубани парламентариям доложила министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева. По словам министра, для обеспечения всех школьников учебными местами в крае строятся новые школы, приобретаются готовые здания, проводятся капитальный ремонт и реконструкция в действующих. Все это делается, в том числе в рамках реализации трёх региональных программ: «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и «Развитие образования». Таким образом, в 2016-2017 годах в регионе появилось 12 402 новых общеобразовательных места. Планируется, что до 2021 года число мест увеличится ещё на 42 324.

Несмотря на прозвучавшие внушительные цифры, депутаты в ходе обсуждения обратили внимание на ряд имеющихся проблем.

В своем выступлении председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский подчеркнул, что Краснодарский край входит в число регионов–лидеров по численности школьников. По статистике в школах края в 2013/2014 учебном году обучалось 507 тысяч 600 учеников. В текущем учебном году количество школьников уже 635 тысяч человек. В перспективе рост численности учащихся также будет продолжаться.

По словам Виктора Чернявского, депутаты профильного комитета регулярно проводят мониторинг деятельности органов местного самоуправления по ликвидации второй смены в школах и вводу дополнительных мест в общеобразовательных организациях. В результате анализа полученной информации выявились основные недоработки, которые тормозят общий процесс ввода новых объектов, сказываются на качестве строительных и ремонтных работ. Среди них – низкое качество технической и проектно-сметной документации, отсутствие в муниципалитетах «дорожных карт» по выполнению этапов работ по строительству (капитальному ремонту) школ и конкретных ответственных за контролем качества лиц на муниципальном уровне, а на региональном – единого координатора мероприятий.

В ходе обсуждения депутаты интересовались у министра образования, насколько отлажена система заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, сроками ввода в эксплуатацию конкретных школ, возможностью и условиями выкупа готовых зданий у застройщиков, определением приоритетов при освоении целевых средств.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко уточнил, куда в первую очередь будут направлены 500 миллионов рублей, заложенные в краевом бюджете будущего года на оснащение муниципальных школ.

По информации министра, на эти средства будет закуплено учебное оборудование в кабинеты физики, химии, технологии.

На совещании депутаты озвучили конкретные предложения, касающиеся ускорения строительства, более эффективного использования учебных площадей. К примеру, Виктор Чернявский предложил вовлекать в школьный процесс и вузовские учебные площадки. По его мнению, в крае есть такая возможность.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу строительства школ в сельской местности.

«Нам надо создавать достойные условия везде, необходимо мотивировать людей, чтобы переезжали не только в крупные населенные пункты, но и оставались жить в сельской местности. Средства на образование, строительство новых школ выделяются существенные. Наша задача усилить парламентский контроль за их эффективным использованием», – сказал в заключение Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения была принята резолюция, в которой даны конкретные рекомендации всем заинтересованным сторонам. В частности, министерствам образования и экономики, а также департаменту строительства предложено разработать механизм межведомственного контроля за строительством муниципальных учебных учреждений на всех этапах проведения работ. Органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль за качеством подготовки проектно-сметной документации и обеспечить резервирование земельных участков под строительство муниципальных общеобразовательных организаций.

Кроме этого, депутаты решили контролировать строительство новых школ и реконструкцию действующих в своих избирательных округах.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости СМИ2

Депутаты держат на контроле создание новых мест в школах

Депутаты держат на контроле создание новых мест в школах 11:49

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты кубанского парламента рассмотрели реализацию мер по созданию новых школьных мест в регионе. >>
Решение будет найдено

Решение будет найдено 21.12 15:01

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел в краевом парламенте прием граждан. >>
Шестнадцать вопросов о культурном наследии

Шестнадцать вопросов о культурном наследии 20.12 10:48

В мультимедийном парке «Россия — моя история» прошел форум, посвященный проблемам и перспективам развития исторического центра Краснодара и организованный Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края совместно с администрацией Краснодара и региональным отделением ОНФ. >>
На Кубани стартовала акция «Елки желаний»

На Кубани стартовала акция «Елки желаний» 20.12 10:47

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ставшей уже традиционной для региона акции «Елки желаний». >>
Безопасность в приоритете

Безопасность в приоритете 20.12 10:47

Заместитель главы региона Алексей Копайгородский в ходе Совбеза доложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву об итогах деятельности оперативного штаба и АТК в крае в 2018 году. >>
Лучшая юридическая компания по версии премии «Лидер года»

Лучшая юридическая компания по версии премии «Лидер года» 20.12 10:47

Тринадцатого декабря состоялось торжественное награждение Всероссийской ежегодной премией «Лидер года». Конкурс «Лидер года» — это награждение руководителей самых успешных предприятий региона в различных областях бизнеса. >>

//Новости МирТесен



Расти, бизнес, большой и малый

Расти, бизнес, большой и малый 20.12 10:45

На Кубани на 8,6 тысячи возросло число предпринимателей, чему способствовала работа краевых фондов поддержки бизнеса. Об этом сообщил на совещании, подводя предварительные итоги года, вице-губернатор Василий Швец. >>
Сельхозкооперация — стратегический путь развития АПК

Сельхозкооперация — стратегический путь развития АПК 20.12 10:44

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел совещание, на котором обсудили развитие сельхозкооперации в Краснодарском крае. Участие в мероприятии приняли министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека, заместители глав муниципалитетов, курирующие вопросы АПК, представители сельхозкооперативов региона. >>
Стабильный рост промышленности края

Стабильный рост промышленности края 19.12 23:48

Вице-губернаторы Краснодарского края Василий Швец и Игорь Галась, вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов приняли участие в заседании Совета по развитию промышленности при губернаторе края, на котором подвели итоги работы отрасли за десять месяцев этого года. >>

//Новости СМИ2

Бережливый бизнес — высокая производительность

Бережливый бизнес — высокая производительность 19.12 23:47

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась принял участие в пресс-конференции «Бережливый бизнес — высокая производительность». Мероприятие, организованное Министерством экономики края совместно с краевым Фондом развития промышленности и АНО «Японский центр „Кайдзен”», прошло в Краснодаре. >>
Главное — профилактика и предупреждение

Главное — профилактика и предупреждение 19.12 23:47

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда провел расширенное заседание антинаркотической комиссии региона, на котором обсудили результаты деятельности муниципальных антинаркотических комиссий за одиннадцать месяцев текущего года. >>
На особом контроле краевой власти

На особом контроле краевой власти 19.12 23:47

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела совещание, на котором подвели итоги освоения средств краевого бюджета, выделенных на строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения и образования региона. Участие в мероприятии приняли заместители главам муниципальных образований по социальным вопросам, руководители министерств и ведомств края. >>
Залог успешного развития региона

Залог успешного развития региона 19.12 23:47

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил лауреатов конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!». Торжественное мероприятие состоялось в ходе первого Кадрового форума региона, который стартовал в Краснодаре. >>
В помощь Госжилинспекции

В помощь Госжилинспекции 18.12 16:41

На планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты обсудили ход реализации принятого кубанским парламентом закона, наделившего органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению регионального госжилнадзора. Участие в совещании принял сенатор Владимир Бекетов. >>
«Цифра» и другие новшества

«Цифра» и другие новшества 18.12 12:22

В кубанском парламенте состоялось заседание комитета ЗСК по вопросам информационной политики. На нем были подведены итоги работы профильного комитета Совета молодых депутатов Кубани за 2018 год и скорректированы планы на будущее. >>

//Новости ADWILE

Важное направление работы депутатов

Важное направление работы депутатов 17.12 14:27

В Кубанском государственном аграрном университете состоялся краевой турнир по мини-футболу в честь Дня Конституции, который ежегодно проводится по инициативе краевого парламента. >>
Реализован крупный инвестпроект

Реализован крупный инвестпроект 17.12 12:06

Вице-спикер ЗСК – председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов принял участие в торжественном открытии нового знакового для кубанской столицы объекта – отеля одной из крупнейшей международной гостиничной сети. >>
Юрий БУРЛАЧКО: «Необходима программа развития чаеводства»

Юрий БУРЛАЧКО: «Необходима программа развития чаеводства» 14.12 09:52

Пятнадцатого декабря отмечается Международный день чая. В нашем крае чаеводство является приоритетной отраслью. В последние годы на краевом уровне очень многое делается для ее развития. >>
Поддерживая добровольцев

Поддерживая добровольцев 13.12 19:09

В Краснодаре в ДС «Олимп» состоялась торжественная церемония закрытия Года добровольца в Краснодарском крае. >>
Укрепляя престиж семьи

Укрепляя престиж семьи 13.12 09:44

Крепкая семья — залог стабильности любого общества, любого государства, и она является самым дорогим, что есть у человека. Все государственные программы направлены на укрепление семьи, улучшение демографической ситуации в России. >>
В зоне особого внимания

В зоне особого внимания 13.12 09:44

В Туапсе прошло заседание круглого стола, на котором были рассмотрены вопросы социокультурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Кубани. >>

//Новости партнеров

Сергей Капустин: «Мы стойко выдержали этот удар непогоды»

Сергей Капустин: «Мы стойко выдержали этот удар непогоды» 13.12 09:43

В Краснодаре состоялась пресс-конференция, на которой министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин рассказал об итогах восстановления инфраструктуры после наводнений в ряде муниципальных образований края. >>
Обеспечить прорывной рост экономики

Обеспечить прорывной рост экономики 13.12 09:43

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась провел выездное совещание в Тимашевске, в рамках которого прошла презентация инвестиционных проектов муниципалитетов, входящих в центральную экономическую зону региона. >>
На благо родной Кубани

На благо родной Кубани 13.12 09:42

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский принял участие в торжественном мероприятии, посвященном двадцатилетию образования Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества» и восьмидесятилетию учреждения звания «Герой Социалистического Труда». >>
Долгожданное событие

Долгожданное событие 13.12 09:42

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественном открытии нового перинатального центра в городе Сочи. >>
Бойцовка круче, чем «Версаче»

Бойцовка круче, чем «Версаче» 13.12 09:42

Так считают бойцы студенческих отрядов Кубанского государственного аграрного университета, где одними из первых в стране возродили практику трудового семестра и сегодня популяризуют ее с помощью проекта «В бойцовке ты, а значит, точно свой». >>
Участие в работе Совета законодателей РФ

Участие в работе Совета законодателей РФ 12.12 16:14

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко участвует в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры