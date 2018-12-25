Депутаты держат на контроле создание новых мест в школах

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты кубанского парламента рассмотрели реализацию мер по созданию новых школьных мест в регионе.

В мероприятии приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева, министр экономики Александр Руппель, заместитель руководителя департамента строительства Виталий Видинеев.

Председатель Законодательного Собрания сразу задал тон обсуждению, подчеркнув, что в майском Указе Президента России в сфере образования среди ключевых задач обозначены – повышение качества общего образования и обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования в целом.

О положении дел по созданию новых школьных мест на Кубани парламентариям доложила министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева. По словам министра, для обеспечения всех школьников учебными местами в крае строятся новые школы, приобретаются готовые здания, проводятся капитальный ремонт и реконструкция в действующих. Все это делается, в том числе в рамках реализации трёх региональных программ: «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и «Развитие образования». Таким образом, в 2016-2017 годах в регионе появилось 12 402 новых общеобразовательных места. Планируется, что до 2021 года число мест увеличится ещё на 42 324.

Несмотря на прозвучавшие внушительные цифры, депутаты в ходе обсуждения обратили внимание на ряд имеющихся проблем.

В своем выступлении председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский подчеркнул, что Краснодарский край входит в число регионов–лидеров по численности школьников. По статистике в школах края в 2013/2014 учебном году обучалось 507 тысяч 600 учеников. В текущем учебном году количество школьников уже 635 тысяч человек. В перспективе рост численности учащихся также будет продолжаться.

По словам Виктора Чернявского, депутаты профильного комитета регулярно проводят мониторинг деятельности органов местного самоуправления по ликвидации второй смены в школах и вводу дополнительных мест в общеобразовательных организациях. В результате анализа полученной информации выявились основные недоработки, которые тормозят общий процесс ввода новых объектов, сказываются на качестве строительных и ремонтных работ. Среди них – низкое качество технической и проектно-сметной документации, отсутствие в муниципалитетах «дорожных карт» по выполнению этапов работ по строительству (капитальному ремонту) школ и конкретных ответственных за контролем качества лиц на муниципальном уровне, а на региональном – единого координатора мероприятий.

В ходе обсуждения депутаты интересовались у министра образования, насколько отлажена система заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, сроками ввода в эксплуатацию конкретных школ, возможностью и условиями выкупа готовых зданий у застройщиков, определением приоритетов при освоении целевых средств.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко уточнил, куда в первую очередь будут направлены 500 миллионов рублей, заложенные в краевом бюджете будущего года на оснащение муниципальных школ.

По информации министра, на эти средства будет закуплено учебное оборудование в кабинеты физики, химии, технологии.

На совещании депутаты озвучили конкретные предложения, касающиеся ускорения строительства, более эффективного использования учебных площадей. К примеру, Виктор Чернявский предложил вовлекать в школьный процесс и вузовские учебные площадки. По его мнению, в крае есть такая возможность.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу строительства школ в сельской местности.

«Нам надо создавать достойные условия везде, необходимо мотивировать людей, чтобы переезжали не только в крупные населенные пункты, но и оставались жить в сельской местности. Средства на образование, строительство новых школ выделяются существенные. Наша задача усилить парламентский контроль за их эффективным использованием», – сказал в заключение Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения была принята резолюция, в которой даны конкретные рекомендации всем заинтересованным сторонам. В частности, министерствам образования и экономики, а также департаменту строительства предложено разработать механизм межведомственного контроля за строительством муниципальных учебных учреждений на всех этапах проведения работ. Органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль за качеством подготовки проектно-сметной документации и обеспечить резервирование земельных участков под строительство муниципальных общеобразовательных организаций.

Кроме этого, депутаты решили контролировать строительство новых школ и реконструкцию действующих в своих избирательных округах.