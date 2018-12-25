МЧС сообщило об обстановке на реке Бурея после зафиксированной учеными аномалии

Обстановка на реке Бурея находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. 24 декабря в Хабаровском крае обсуждали возможное падение метеорита, обрушение сопки в русло реки Бурея и опасность затопления населенных пунктов. В сети обсуждают природную аномалию в Хабаровском крае

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета», проанализировав материалы спутниковой съемки места происшествия в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Ученые пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным регионального управления МЧС, к месту происшествия была направлена рабочая группа, в том числе представители администрации поселка Чекунда, спасатели местного поисково-спасательного отряда и специалисты Бурейской гидроэлектростанции Амурской области. По результатам обследования местности был выявлен факт схода грунта с горного склона. В настоящее время угроза подтопления населенных пунктов отсутствует, так как река находится подо льдом.

В сообщение МЧС говорится, что Бурейская ГЭС функционирует в штатном режиме.