Некрасивая история вокруг мечети

18-й аят суры «Аль-Джин» Священного Корана прямо утверждает, что мечети принадлежат Аллаху. Известный мусульманский проповедник Мунир Беюсов подчеркивает, что мечеть – это дом каждого верующего. Любой мусульманин вам скажет, что мечети — это дома Аллаха, в которых верующие поклоняются Ему и поминают Его Имя. У людей исповедующих Ислам считается, что мечети это лучшие места на земле, маяки истинного пути и символ религии.



Итак, вполне очевидно, что мечеть - это священное здание для богослужения мусульман. Здание мечети и всё находящееся внутри посвящено Аллаху. Соответственно эта Его собственность не может быть присвоена каким-либо человеком или организацией.

Однако в Челябинской области на днях был создан сомнительный прецедент. Когда спор о праве собственности на мечеть, расположенную на станции Муслюмово, Кунашакского района Челябинской области рассматривался в светском суде. Председатель Коллегии адвокатов Челябинской области "Экономическая", руководитель Комитета по правовой поддержке предпринимательства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Коршунов так прокомментировал случившееся: «Поскольку спор по духовным вопросам стороны предпочли вынести на рассмотрение светского суда, суд рассматривал его как любой другой спор о правах на недвижимость, хотя и упомянув в решении о правовом режиме имущества религиозных учреждений. Истцы оспаривали постановление местной администрации о выделении участка ответчику - имаму местной мусульманской религиозной организации «Махалля — мечеть № 895 станции Муслюмово» Мухтару Фархутдинову, и требовали признать право собственности на здание, зарегистрированное на ответчика за данной религиозной организацией, поскольку строительство осуществлялось на сбережения и помощь граждан. Суд первой инстанции усмотрел заинтересованность ответчика Мухтара Фархутдинова действовать в собственном интересе, а не в интересах представляемой им религиозной организации и посчитал, что предоставление спорного земельного участка ответчику, как физическому лицу – незаконно. В итоге суд признал право собственности на здание за местной религиозной организацией».









Андрей Коршунов



Более того суд отметил, что «вследствие недобросовестных действий ответчика, земельный участок был предоставлен не как организации, а как физическому лицу…». И уж совсем убийственно звучит следующий пассаж в судебной истории о приватизации «священного здания» - о том, что «ранее указанный земельный участок был отведен для строительства мечети, местной мусульманской организации. Фархутдинов М.Х. не имел права на истребование спорного земельного участка в отсутствие у него зарегистрированного права на объект недвижимости… Фархутдинов М.Х. незаконно зарегистрировал право собственности на молельный дом…».



Кто знает, почему убеленный сединами имам-хатыб Мухтар Фархутдинов, возглавляющий совместную молитву и проводящий пятничную проповедь, активно влияющий на мысли и чувства верующих прихожан, вдруг забыл, что мечеть должна принадлежать всем мусульманам? Что в хадисе особо подчеркивается: «Мечеть – это дом каждого верующего» (хасан). Если люди приходят в мечеть помолиться и поучится, - добро пожаловать! Ну а если они пришли чтобы поскандалить, - то Аллах посеет смуту среди них. Все дела записываются по намерениям.



Неужто Мухтару Фархутдинову показалось недостаточным обещание Всевышнего Аллаха обещавшего построить дом в Раю тому, кто построит Ему дом на земле. 'Усман ибн 'Аффан передаёт, что Пророк сказал: «Кто построит мечеть ради Аллаха, тому Аллах построит такой же дом в Раю» [Ат-Тирмизи; аль-Альбани назвал его достоверным].