Под мостом в центре Петербурге снова заметили детеныша тюленя

Под мостом в центре Санкт-Петербурга снова заметили детеныша тюленя. Соответствующую информацию утром во вторник, 25 декабря, предоставили сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих.

Специалисты полагают, что малыш родился в этом году. Не исключено, что он случайно приплыл в Северную столицу со стороны Ладоги. Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на слова экспертов, детенышу некуда было уйти из-за льда, обступившего его со всех сторон. Предполагается, что он временно останется жить под мостом.

Пока малыша поймать не удалось, однако специалисты отмечают, что для него опасно оставаться в городе. Жителей и гостей Петербурга просят не беспокоить тюленя.