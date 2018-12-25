В сети обсуждают природную аномалию в Хабаровском крае

Пользователи социальных сетей сегодня обсуждают природную аномалию в районе предполагаемого падения метеорита в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» обнаружили в этом месте значительные ландшафтные изменения.

Сегодня в хабаровских СМИ появились новости о том, что специалисты центра, проанализировав материалы спутниковой съемки места обрушения сопки в русло реки Бурея, пришли к выводу, что 12 декабря утром (по местному времени) в этом районе произошла термическая аномалия.

По данным исследователей, сравнивались данные космического аппарата "Sentinel-2А" за 9 декабря и 12 декабря. Выявлены значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток времени в непосредственной близости от русла реки Бурея, выше водохранилища, - сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как уточнили учёные, в сравнении двух снимков в позднем заметно изменение покрова земли: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова. На полностью замёрзшем русле реки заметны вода. Учёные считают, что лёд деформирован под действием горных пород.

В соцсетях и в комментариях под новостью «URA.RU» критикуют ученых за то, что не заметили, как космическое тело вошло в атмосферу Земли.

«Аномалия это то, что не заметили падение большого метеорита, от которого реку перегородило», «Теперь любые катастрофы можно объяснять неведомыми воздействиями, подтвержденными анализом спутниковых снимков», «Сейчас на такую аномалию туристы с запада потянутся. На велосипедах», — пишут в комментариях.