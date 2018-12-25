Оглашены детали вероятного сценария оккупации России США в ходе гибридной войны

Соединенные Штаты готовятся развязать против Российской Федерации гибридную войну, которая должна привести к оккупации страны. С таким заявлением в беседе со СМИ выступил Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ.

По словам Сивкова, американский сценарий гибридной войны предполагает провоцирование в России социального взрыва. После его организации спецназ США и Украины попытается вывести из строя систему управления ядерными силами РФ. Если данная задача будет решена, Вашингтон введет на территорию страны под вывеской «миротворцев» свои войска, в настоящее время дислоцированные в Европе. Эти силы планируется использовать в целях оккупации России, отметил Константин Сивков в интервью ФАН.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-сотрудник Генштаба рассказал, как Москва может гарантированно уничтожить США.