"Первый канал" ставит под угрозу работу телецентра "Останкино"

"Первый канал" сильно задолжал телецентру. В "Останкино" называют задолженность "Первого" критической и опасаются, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу всю работу телецентра. В отношении телеканала подано два судебных иска.

Оба иска поданы в Арбитражный суд Москвы, их общая сумма составила 164 млн. руб., сообщает "КоммерсантЪ". По словам представителя "Останкино", несмотря на то, что "Первый" является важнейшим клиентом, его задолженность достигла критического уровня, что ставит под угрозу работу всего телецентра.

Уточняется, что долги телеканала образовались за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Со стороны "Первого канала" комментариев по данному вопросу пока не последовало.