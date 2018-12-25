В ГД оценили идею о бесплатном проезде детей до 7 лет на пригородных поездах

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова во вторник оценила идею о бесплатном проезде на пригородных поездах детей до семи лет. Ранее с данной инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров.

Кувшинова подчеркнула, что подобное предложение заслуживает внимания. По словам депутата, эта инициатива синхронизирует уже существующие нормы закона о бесплатном проезде в России детей до семи лет в автобусах и некоторых других видах наземного транспорта.