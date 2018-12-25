Папа римский провел богослужение в Рождество в главном католическом собоое

Католики во всем мире сегодня отмечает Рождество Христово. В ночь с 24 на 25 декабря папа римский Франциск провел праздничное торжественное богослужение в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане.

Праздничную службу транслировали в прямом эфире. Сегодня в полдень (14:00 мск) понтифик выступит с традиционным рождественским посланием "Граду и миру".

Праздничные службы на Рождество состоялись и во всех католических храмах России. В Москве в костеле на Малой Грузинской служба традиционно идет на двух языках — русском и польском. В российской столице в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии службу возглавил ординарий архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел (Паоло) Пецци, передает ТАСС.