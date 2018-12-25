//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актер Алексей Панин рассказал, сколько звезды зарабатывают на телешоу
- Сестра Марии Шукшиной сообщила, что актриса заблокировала ее в соцсетях
- Первой красавицей Москвы в этом году стала Алеся Семеренко
- Шнуров посвятил новую песню наступающему году Свиньи
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
На Алтае пьяный депутат полез в драку с женщинами и подростком
25 декабря 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат райсовета Чемальского района Республики Алтай устроил после корпоратива драку в одном из местных кафе. Жертвами агрессии со стороны представителя власти стали две женщины и подросток.
Инцидент произошёл вечером 22 декабря после корпоратива, который депутаты праздновали в одном из местных кафе, сообщает РИА Новости. Известно, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался оплачивать выставленный ему счёт. Управляющая кафе пыталась урегулировать ситуацию, но в ответ получила оскорбления, а затем и удар рукой по голове. За женщину вступились местная певица и 14-летний подросток, которым тоже досталось от нетрезвого чиновника.
Сообщается, что виновником инцидента стал зампредседателя райсовета депутатов Юрий Корнеев. Его действия будут рассматриваться как административное правонарушение или как предусмотренное УК РФ преступление.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
В ГД оценили идею о бесплатном проезде детей до 7 лет на пригородных поездах
//Общество
ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии
//Новости МирТесен
//Криминал
В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата Калашникова
//Общество
Скандальное видео. Кто лжет - сын владельца "Уралкалия" или Telegram-каналы?
//Общество
На Алтае пьяный депутат полез в драку с женщинами и подростком
//Новости партнеров
//Общество
Бывший сотрудник Генштаба РФ раскрыл способ гарантированного уничтожения США
Актер Алексей Панин рассказал, сколько звезды зарабатывают на телешоу
//В мире
//Общество
Какой русский не любит быстрой езды: в России планируют увеличить лимит скорости
//В мире
Экс-министр обороны Украины Кузьмук признал: Киев создает проблемы для США
//Новости СМИ2
//В мире
В Великобритании накануне Рождества автомобиль врезался в толпу пешеходов
//В мире
Депутат Рады Мосийчук в прямом эфире избил политолога Семченко
//Наука
Эксперты предупреждают: пить шампанское с пеплом бумаги опасно
Ребенка, выбравшегося из тайги после пропажи отца, не показали врачам
//Общество
В ДТП в Кавказском районе Краснодарского края погибли шесть человек
//В мире
Бутину, которая пошла на сделку со следствием в США, оставили в одиночной камере
//Спорт
//В мире
Лукашенко посетовал, что Россия не считает Белоруссию братским государством
//Общество
//В мире
Маломуж: без договора о дружбе Киев не докажет, что "Крым це Украйна"
//Политика
//Армия
Шойгу заявил о небывалом оснащении российской армии современным оружием
//Общество
Жители Соликамска приносят цветы к местам памяти погибших в шахте
//Общество
В Симферополе двое мужчин не поделили девушку, и покалечили друг друга