На Алтае пьяный депутат полез в драку с женщинами и подростком

Депутат райсовета Чемальского района Республики Алтай устроил после корпоратива драку в одном из местных кафе. Жертвами агрессии со стороны представителя власти стали две женщины и подросток.



Инцидент произошёл вечером 22 декабря после корпоратива, который депутаты праздновали в одном из местных кафе, сообщает РИА Новости. Известно, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался оплачивать выставленный ему счёт. Управляющая кафе пыталась урегулировать ситуацию, но в ответ получила оскорбления, а затем и удар рукой по голове. За женщину вступились местная певица и 14-летний подросток, которым тоже досталось от нетрезвого чиновника.



Сообщается, что виновником инцидента стал зампредседателя райсовета депутатов Юрий Корнеев. Его действия будут рассматриваться как административное правонарушение или как предусмотренное УК РФ преступление.