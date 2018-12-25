Бывший сотрудник Генштаба РФ раскрыл способ гарантированного уничтожения США

Бывший сотрудник Генерального штаба РФ Константин Сивков придумал способ гарантированного уничтожения Соединенных Штатов. Своими соображениями по данному вопросу эксперт поделился с представителями отечественных интернет-СМИ.

Согласно точке зрения собеседника издания ФАН, катастрофические последствия для США вызовет удар по трансформным разломам, расположенным на территории североамериканского государства. В атаке должны быть задействованы боеголовки, мощность которых составляет 100-150 мегатонн. В ходе разговора Константина Сивкова с журналистами было отмечено, что такое оружие разрабатывается в России в настоящее время. Это, в частности, торпеда «Посейдон».

Экс-сотрудник Генштаба добавил, что создание оружия, способного активизировать вулканическую деятельность в США, защитит Россию от классической агрессии. При этом развитие ядерного потенциала не может предотвратить гибридную войну против страны, признал Сивков.