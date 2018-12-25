Какой русский не любит быстрой езды: в России планируют увеличить лимит скорости

На некоторых трассах в России возможно изменение лимита скорости. На некоторых федеральных трассах скоростной режим может быть увеличен. В первую очередь нововведения затронут Псковскую область и Пермский край.

Сейчас проект по увеличению скорости на некоторых участках федеральных дорог проходит согласование с территориальными органами ГИБДД, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росавтодор. После этого соответствующие изменения будут внесены в проект организации дорожного движения, а дорожные знаки будут изменены.

Сообщается, что изменения скоростного режима с 90 до 110 км/ч коснутся следующих участков: 419–616-м км трассы М-9 «Балтия», 178–542-м км Р-23, 105–141-м км Р-56, 4–59-м км А-212, 33–47-м км трассы Р-242 (Пермь–Екатеринбург). Также в планах повышение скорости со 110 до 130 км/ч на М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», поделилась информацией компания "Автодор".