Появились подробности о смерти 31-летней актрисы Галины Тихоновой

Появились подробности о смерти 31-летней якутской актрисы театра и кино Галины Тихоновой, СМИ узнали причину кончины молодой женщины. У Галины Тихоновой случился приступ аллергической астмы, и актриса скоропостижно скончалась.

Актриса Галина Тихонова скончалась в возрасте 31 года

О причине смерти узнали в РИА ФАН от источника, близкого к семье Галины. У нее остался маленький ребенок.

Родные, друзья и коллегии шокированы смертью Тихоновой. Ранее сообщалось, что якутская актриса умерла от тяжелой болезни.

Галина Тихонова - выпускница Арктического государственного института культуры и искусств. Известность у зрителей актриса получила благодаря работам в фильмах «Мой убийца», «Темный олень» и «Белый ягель». За роль в фильме «Мой убийца» Галина Тихонова получила приз якутского Международного кинофестиваля.