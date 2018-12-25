В ДТП в Кавказском районе Краснодарского края погибли шесть человек

В Краснодарском крае крупное ДТП произошло в ночь на вторник, 25 декабря, в Кавказском районе на 115-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь. В результате столкновения автомобилей ГАЗ-31105 ("Волга") и Peugeot Boxer погибли шесть человек.

Спасателям МЧС сообщение об аварии поступило около двух часов ночи. НА место проишествия оперативно прибыли все экстренные службы.

В краевом управлении МВД сообщили, что, по предварительным сведениям, 37-летний водитель "Волги" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Peugeot под управлением 43-летнего водителя,- передает ТАСС. В результате ДТП погибли оба водителя, трое пассажиров "Волги", а также несовершеннолетний пассажир Peugeot.

На месте находятся сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Проводится проверка. спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и следственно-оперативная группа.

Всего в ликвидации последствий ДТП задействовано 24 человека личного состава, 7 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек личного состава, 2 единицы техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона «горячей линии» 8(861)268-64-40.