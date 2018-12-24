Сергей Шойгу признался, что с детства любит рисовать

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу рассказал, как перебегал Енисей по льдинам, почему предпочитает отдыхать на глухой таежной заимке, а не на пляжах теплых стран, и кому обычно дарит свои рисунки.

Сергей Кужугетович Шойгу родился в небольшом сибирском городке Чадан. И теперь, став важным государственным человеком, он предпочитает вырываться из Москвы в отпуск не в модные Доминиканы и Куршевели, где «людей – как селедок в бочке: ярмарка тщеславия», а в родную Сибирь: «Я люблю Сибирь. Могу ночевать в охотничьей избушке или просто под кедром. Мне нравится забираться в дикие, нехоженые места, где я могу спокойно пить воду из реки. Кто-то любит греться на морском пляже, а я лучше поеду к староверам – в самый дальний угол. Мне это интересно», - рассказал Сергей Шойгу.

Кроме того, суровый с виду министр обороны признался, что любит рисовать. «Все началось еще в детстве, в полевых лагерях экспедиций. У человека есть и внутренняя жизнь, и вот тут мне нужен карандаш. Приятно что-то делать в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю. Дарю их потом моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной», - признался глава Минобороны РФ в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».