Видео, где сын владельца “Уралкалия” Никита Мазепин устроил роскошную вечеринку в московском клубе Secret Room во время траура по погибшим на шахте в Соликамске взорвало Интернет. Развлечение 19-летнего мажора с песнями, девочками, шампанским и катанием по ночной столице назвали пляской на костях.

Однако, Никита Мазепин опубликовал в своем Instagram, что накануне никаких вечеринок не закатывал, танцев не устраивал, в пьянках не замечен. И что всё это - ложь, инсценировка и происки врагов. «Видео, которое сегодня распространено в ряде телеграм-каналов, нарезано из моего инстаграма за последние 2 недели. Сейчас доброжелатели выдают, что это съёмки праздника после аварии в шахте в Соликамске. Заявляю публично - это ложь и не имеет никакого отношения к действительности. Боритесь с моим отцом или со мной открыто, а не спрятавшись за анонимные телеграм-каналы», - написал он на своей странице.

Так кто же лжет? Telegram-канал «Mash» утверждает, что именно юный любитель клубов и дорогих автомобилей. Поскольку видео нарезано из сторис, а как известно хранится оно 24 часа, сам клуб отметил Никиту в своем аккаунте, да и остальные участники вечеринки ничего не отрицают. Даже депутат Сергей Кривоносов, на которого не покладая рук трудится в качестве личного помощника бывшая Мисс-Россия София Никитчук, сообщил блогерам, что, веселясь на вечеринке девушка вела себя неэтично. Правда сообщить ей об этом он пока не может, поскольку после бурной ночи помощница на работу не вышла.

Никита Мазепин также заявил, что Telegram-каналы «хотят нагреться на трагедии» и «разменивают жизни девяти погибших шахтеров на деньги». Вот зря он вспомнил про деньги. Просто несколько фактов.

Никита гоняет на шикарных болидах в чемпионате GP3. Стоимость его участия в одном сезоне— около 38 миллионов рублей, которое частично оплачено «Уралкалием».

Компенсация, которую «Уралкалий» выплатит всем семьям погибших в Соликамске — 27 миллионов рублей.