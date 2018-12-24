В Москву впервые приехала бразильская актриса Луселия Сантос. Она получила широчайшую известность, исполнив главную роль в сериале «Рабыня Изаура», который вышел на советские телеэкраны в 1988 году.

«Я очень счастлива находиться здесь. Побывать в России было моей давней мечтой. Сериал был популярен во всем мире, но больше всего я слышала о своей популярности в России. Рада, что приехала сюда именно сейчас, перед Новым годом. Украшение улиц меня просто поразило, очень красивый город. Все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге. А в Бразилии сейчас +50 градусов, Дед Мороз туда просто не доедет», - поделилась актриса первыми впечатлениями от российской столицы на пресс-конференции.

Впрочем, актриса навестила предновогоднюю Москву не для того, чтобы полюбоваться огоньками или поймать за хвост былую славу – тут у Луселии Сантос есть дела посерьезней. Она является послом БРИКС и приехала в российскую столицу, чтобы поддержать российскую инициативу по созданию международной ТВ-редакции стран БРИКС. Также актриса не исключила появления новых теле- и кинопроектов после визита в Россию, передает ТАСС.