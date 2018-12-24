//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Озвучен предполагаемый ответ Москвы в случае вторжения ВСУ на территорию России
2

В Госдуме прокомментировали заявление Терезы Мэй о "российском вторжении"
3

Сын Натальи Фатеевой рассказал, как живет его мама, "отказавшаяся" от родных
4

Армия ДНР сообщила о панике в рядах ВСУ в связи с наступательными планами Киева
5

Предсказание старца с Карпат о распаде Украины на несколько частей огласили СМИ

//Общество 13+

У Крымского моста построят стационарный пост ОВД, стоимостью 100 млн.

24 декабря 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

У Крымского моста построят стационарный пост ОВД, стоимостью 100 млн.
an-crimea.ru

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к Крымскому мосту,  пишут «Аргументы недели-Крым».

Работы запланированы на следующий год и будут вестись в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Заказчик поста ОВД со стороны Крыма – ФКУ Упрдор «Тамань», а со стороны Краснодарского края – ФКУ Упрдор «Черноморье».

Стоимость возведения поста составит более 96 миллионов рублей в ценах второго квартала этого года. Далее затраты будут пересчитаны с учетом индекс-дефлятора, установленного Минэкономразвития России.

Конкурс по выбору подрядчика проведут после согласования стоимости Федеральным дорожным агентством. Строить пост ОВД будут полгода, а работы должны выполнить до конца следующего года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Проектом предусмотрено обустройство почти 0,77 гектара рядом с инспекционно-досмотровым радиометрическим комплексом. Будет построено одноэтажное здание, сооружена площадка с эстакадой для осмотра транспортных средств, навес над стоянкой служебного автотранспорта, вольер для содержания служебной собаки, созданы инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Также пост оборудуют системой распознавания номеров транспортных средств, а сотрудники ДПС получат оборудование и будут подключены к сетям связи.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГБ

//Новости СМИ2

//В мире

Маломуж: без договора о дружбе Киев не докажет, что "Крым це Украйна"

Маломуж: без договора о дружбе Киев не докажет, что "Крым це Украйна"

Без Договора о дружбе между РФ и Украиной у Киева не останется ни одного документа, свидетельствующего о том, что «Крым – украинский», считает бывший руководитель СВР Украины Николай Маломуж.

//Общество

Мэра Клинцов, отправившего дочь в Турцию, могут уволить?

Мэра Клинцов, отправившего дочь в Турцию, могут уволить?

Мэра города Клинцы Олега Шкуратова после инциденты с отправкой детей в Турцию за счет благотворительного фонда могут уволить. Судьбу мэра Клинцов решит губернатр Брянской области.

//В мире

Глава Пентагона Мэттис узнал о своей отставке от Помпео, а не от Трампа

Глава Пентагона Мэттис узнал о своей отставке от Помпео, а не от Трампа

Глава Пентагона Джеймс Мэттис узнал о том, что его досрочно отправляют в отставку от госсекретаря США Майка Помпео, а не от главы Белого дома Дональда Трампа. Помпео не лично сказал Мэттису, а позвонил.

//Происшествия

ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Валерий Максименко заявил об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии.

//Общество

Из-за аварии «Союза» в космос выбросят 2,5 тонны мусора

Из-за аварии «Союза» в космос выбросят 2,5 тонны мусора

Платформу со старыми аккумуляторными батареями общей массой 2,5 тонны решено выбросить в космос с борта МКС. Изначальный план по их утилизации пришлось отменить из-за недавней аварии «Союза МС-10».

//Новости МирТесен



//Криминал

В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата Калашникова

В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата Калашникова

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, после чего скрылся. В инциденте никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.

//Общество

СИЗО "Бутырка" может превратиться в досуговый центр

СИЗО "Бутырка" может превратиться в досуговый центр

Знаменитый следственный изолятор "Бутырка", который планируется закрыть, могут переоборудовать под центр досуга - по образцу бывшей тюрьмы на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

//Общество

Видео, как сын владельца "Уралкалия" зажигает после трагедии на шахте

Видео, как сын владельца "Уралкалия" зажигает после трагедии на шахте

Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть.

//Шоу-бизнес

Странная парочка - Петросян и Бузова станут ведущими "Голубого огонька"?

Странная парочка - Петросян и Бузова станут ведущими "Голубого огонька"?

Фотографии со съемок новогоднего «Голубого огонька-2019» удивили странной парочкой, которая способна разорвать шаблоны восприятия. Петросян и Бузова могут стать ведущими торжества.

//В мире

Трамп назвал единственную проблему экономки США

Трамп назвал единственную проблему экономки США

Президент Соединенных штатов Америки считает единственной проблемой экономики государства Федеральную резервную систему, руководство которой, по его словам, не чувствует состояние рынка.

//В мире

Эксперты опасаются, что дефолт США может быть объявлен в течение 24 часов

Эксперты опасаются, что дефолт США может быть объявлен в течение 24 часов

Сегодняшние торги на Нью-Йоркской бирже открылись сильным падением котировок. Несмотря на заявления о достигнутом прогрессе в торговых переговорах между США и КНР, индексы продолжили падение.

//Новости партнеров

//Политика

Пушков оценил слова Терезы Мэй о "российском вторжении"

Пушков оценил слова Терезы Мэй о "российском вторжении"

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал благодарность премьер-министра Великобритании военным за защиту от "российского вторжения".

//Общество

Скандальное видео. Кто лжет - сын владельца "Уралкалия" или Telegram-каналы?

Скандальное видео. Кто лжет - сын владельца "Уралкалия" или Telegram-каналы?

Видео, где сын владельца “Уралкалия” Никита Мазепин устроил роскошную вечеринку во время траура по погибшим на шахте в Соликамске взорвало Интернет. Однако юный мажор утверждает, что это ложь. Кто же врет?

//В мире

В Госдуме оценили реакцию депутата Рады на разрыв договора о дружбе с РФ

В Госдуме оценили реакцию депутата Рады на разрыв договора о дружбе с РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление украинского депутата Сергея Березенко, назвавшего разрыв договора о дружбе «выдающимся достижением».

//Армия

Шойгу заявил о небывалом оснащении российской армии современным оружием

Шойгу заявил о небывалом оснащении российской армии современным оружием

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением, которого нет ни у одной армии мира.

//Общество

В Россию впервые приехала "Рабыня Изаура"

В Россию впервые приехала "Рабыня Изаура"

В Москву впервые приехала бразильская актриса Луселия Сантос. Она получила широчайшую известность, исполнив главную роль в сериале «Рабыня Изаура», который вышел на советские телеэкраны в 1988 году.

//Происшествия

В США автомобиль протаранил стену церкви и сбил прихожан

В США автомобиль протаранил стену церкви и сбил прихожан

В американском городе Колумбус, штат Огайо, водитель на автомобиле врезался в стену церкви. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

//В мире

Китай потребовал от США объяснений о закупках шпионского оборудования

Китай потребовал от США объяснений о закупках шпионского оборудования

Китайская сторона удивлена раскрытой информацией о закупках посольствами Соединенных штатов Америки подслушивающих устройств и требует от Вашингтона разъяснений по данному поводу.

//Общество

Жители Соликамска приносят цветы к местам памяти погибших в шахте

Жители Соликамска приносят цветы к местам памяти погибших в шахте

Жители Соликамска, соболезнующие трагедии в шахте, унесшей жизни девяти человек, сегодня весь день приносят цветы к местам поминовения горняков, погибших на строительстве в руднике.

//Новости СМИ2

//Общество

У Крымского моста построят стационарный пост ОВД, стоимостью 100 млн.

У Крымского моста построят стационарный пост ОВД, стоимостью 100 млн.

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к Крымскому мосту.

//Общество

В Симферополе двое мужчин не поделили девушку, и покалечили друг друга

В Симферополе двое мужчин не поделили девушку, и покалечили друг друга

В Симферополе двое знакомых не поделили девушку. В драке один из них пальцем проткнул глаз своему оппоненту. Теперь нападавшему грозит 8 лет лишения свободы.

//Общество

В Севастополе женщина присвоила чужие деньги из банкомата

В Севастополе женщина присвоила чужие деньги из банкомата

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 61-летняя жительница Севастополя, которая сообщила, что у нее похитили 5000 рублей

//Авто

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости

Руководитель ГИБДД Михаил Черников призвал увеличить наказание за одно из самых массовых нарушений ПДД – превышение скорости от 20 до 40 км/ч, которое часто влечет за собой плачевные последствия.

//Общество

Прокопьев объяснил, за что получил прозвище "человек-космодром"

Прокопьев объяснил, за что получил прозвище "человек-космодром"

Российский космонавт Сергей Прокопьев, недавно вернувшийся на Землю после 179 суток пребывания на МКС, рассказал в ходе послеполетной пресс-конференции, за что получил прозвище «человек-космодром».

//Общество

Хабаровский метеорит на Бурейской ГЭС назвали оползнем

Хабаровский метеорит на Бурейской ГЭС назвали оползнем

Специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов заявил, что сейсмостанции не зафиксировали крупных толчков или взрывов, подтверждающих падение метеорита в Хабаровском крае.

//В мире

Израильский парламент самораспустился

Израильский парламент самораспустился

Главы партий, входящих в израильскую правительственную коалицию, приняли единогласное решение о роспуске Кнессета (парламента). Досрочные выборы в израильский парламент назначены на 9 апреля.

//Расследования

В Каталонии ищут подозреваемого в подготовке терактов

В Каталонии ищут подозреваемого в подготовке терактов

Каталонская полиция разыскивает мужчину, который мог планировать террористические акты в Барселоне в ходе предстоящих рождественских праздников. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

//В мире

В ближайшие дни ВСУ могут перейти к боевым действиям, заявили в МИД РФ

В ближайшие дни ВСУ могут перейти к боевым действиям, заявили в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о готовящихся со стороны Киева провокациях и возможном в ближайшие дни наступлении ВСУ на юго-востоке Украины.

//Политика

Клинцевич прокомментировал дебош ВСУ на границе с Крымом

Клинцевич прокомментировал дебош ВСУ на границе с Крымом

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал дебош, учиненный бойцами 57-й бригады ВСУ в пансионате в Геническом районе Херсонской области.

//В мире

В Раде назвали разрыв договора о дружбе с РФ выдающимся достижением

В Раде назвали разрыв договора о дружбе с РФ выдающимся достижением

Прекращение действия Договора о дружбе между Россией и Украиной является одним из главных достижений украинского парламента в уходящем году, заявил депутат Верховной рады Сергей Березенко.

//Общество

В Кремле украсили главную новогоднюю ель России

В Кремле украсили главную новогоднюю ель России

Украшение главной елки страны завершили на Соборной площади. Помогали сотрудникам Управделами президента РФ юные хоккеисты, которых сопровождал президент Федерации хоккея Владислав Третьяк.

//Общество

В Театре имени Моссовета рассказали о состоянии Сергея Юрского

В Театре имени Моссовета рассказали о состоянии Сергея Юрского

Валентина Панфилова, директор Театра имени Моссовета, в котором служит народный артист России Сергей Юрский, рассказала о причине госпитализации Сергея Юрьевича и о его текущем состоянии.

//В мире

Найдено объяснение корректировки Киевом планов по военному нападению на ДНР

Найдено объяснение корректировки Киевом планов по военному нападению на ДНР

Киевское командование скорректировало планы, касающиеся наступления на самопровозглашенную ДНР, в связи с обнародованием армией непризнанной республики информации об агрессивных намерениях противника.

//В мире

Обладательница титула "Мисс Вселенная" борется со СПИДом

Обладательница титула "Мисс Вселенная" борется со СПИДом

На минувшей неделе жюри 67-го международного конкурса красоты выбрало "Мисс Вселенную"-2018. Ею стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй. Прославилась девушка не только красотой.

//В мире

В Швеции началось строительство "Северного потока-2"

В Швеции началось строительство "Северного потока-2"

Началось строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Швеции. Судно-трубоукладчик Solitaire начало установку труб на шведском участке газопровода.

//В мире

В Москве в выходные прошли две условно «желтожилетные» акции

В Москве в выходные прошли две условно «желтожилетные» акции

В минувшие выходные акции «желтых жилетов» прошли не только во Франции, но и в Португалии, и даже в Москве. Там протестовали за снижение налогов, у нас – против повышения тарифов на парковку в центре.

//Общество

В России ужесточают правила хранения оружия

В России ужесточают правила хранения оружия

Правительство Российской Федерации уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на портале правовой информации.

//Наука

Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском

Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском

В Хабаровском крае недалеко от поселка Чекунда произошло обрушение скалы, перекрывшей местную реку Бурея. Предположительно, инцидент произошел в результате падения крупного небесного тела.

//Общество

Аналитик рассчитал срок уничтожения частей ВСУ в гипотетической войне с Россией

Аналитик рассчитал срок уничтожения частей ВСУ в гипотетической войне с Россией

Военный аналитик Евгений Крутиков рассказал, за какой срок будут уничтожены соединения Вооруженных сил Украины в случае прямой агрессии Киева. С соответствующим заявлением эксперт выступил на пресс-конференции.

//В мире

Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливе

Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливе

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер оценил последствия ноябрьского инцидента в Керченском проливе и предостерег РФ и Украину от дальнейшей эскалации ситуации по принципу «око за око».

//Общество

Россияне назвали главные события уходящего года

Россияне назвали главные события уходящего года

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян и узнал, какие мировые события уходящего 2018 года они считают главными. Лидирует в данном рейтинге ЧМ по футболу.

//Общество

"Герою", нашедшему брошенного младенца возле контейнеров, грозит тюремный срок

"Герою", нашедшему брошенного младенца возле контейнеров, грозит тюремный срок

В Калуге прохожий буквально "спас" от смерти новорожденного младенца, которого злодейка-мать бросила умирать возле мусорного контейнера.Теперь же ему грозит уголовное дело по статье покушение на убийство.

//Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас опубликовал видео, на котором танцует с дочкой "рок-н-ролл"

Энрике Иглесиас опубликовал видео, на котором танцует с дочкой "рок-н-ролл"

Всемирно известный певец Энрике Иглесиас опубликовал в сети видеозапись, на которой он танцует "рок-н-ролл" со своей годовалой дочкой Люси. Поклонники артиста пришли в восторг от трогательного ролика.

//В мире

Экс-премьер ДНР назвал единственный шанс Порошенко сохранить власть на Украине

Экс-премьер ДНР назвал единственный шанс Порошенко сохранить власть на Украине

В Союзе добровольцев Донбасса ожидают новых агрессивных действий со стороны властей Украины. С таким заявлением выступил глава организации, бывший руководитель правительства ДНР Александр Бородай.

//Происшествия

В Петербурге при сносе дома стена рухнула на проезжую часть

В Петербурге при сносе дома стена рухнула на проезжую часть

На Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге во время сноса здания часть стены рухнула на проезжую часть. Соответствующую информацию днем в понедельник, 24 декабря, предоставили очевидцы.

//Происшествия

В Хабаровском крае приземлился гигантский метеорит

В Хабаровском крае приземлился гигантский метеорит

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае недалеко от посёлка Чекунда. При падении он обрушил скалу, которая перекрыла реку Бурея. На месте падения метеорита работают группы специалистов.

//Общество

В Москве насмерть замерз известный математик и почетный член ФИДЕ

В Москве насмерть замерз известный математик и почетный член ФИДЕ

В Москве скончался от переохлаждения известный математик, почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов. Ему было 80 лет. Пожилого мужчину сильно замерзшего нашли в районе Теплый Стан.

//В мире

В МИД РФ прокомментировали обращение с просьбой сына Каддафи к Путину

В МИД РФ прокомментировали обращение с просьбой сына Каддафи к Путину

Сын экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о поддержке на выборах президента. Он намерен участвовать в выборах, которые ООН планирует в 2019 году.

//Общество

Глава Минкомсвязи РФ высказался насчёт повышения тарифов

Глава Минкомсвязи РФ высказался насчёт повышения тарифов

Глава Минкомсвязи РФ поделился мнением по поводу повышения тарифов мобильных операторов. Он надеется, что рост цен на мобильную связь не станет глобальной тенденцией. Г

//В мире

Количество жертв цунами в Индонезии увеличилось до 334 человек

Количество жертв цунами в Индонезии увеличилось до 334 человек

Днем в понедельник, 24 декабря, стало известно, что количество жертв цунами в Индонезии вновь увеличилось. Согласно последней информации источников, к настоящему моменту погибли 334 человека.

//Политика

Выборы президента на Украине: рано или поздно к власти придут адекватные люди

Выборы президента на Украине: рано или поздно к власти придут адекватные люди

Сергей Лавров высказал мнение по поводу предстоящих выборов президента Украины. Глава МИД РФ выразил надежду, что рано или поздно в Киеве к власти придут адекватные люди.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры