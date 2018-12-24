У Крымского моста построят стационарный пост ОВД, стоимостью 100 млн.

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к Крымскому мосту, пишут «Аргументы недели-Крым».

Работы запланированы на следующий год и будут вестись в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Заказчик поста ОВД со стороны Крыма – ФКУ Упрдор «Тамань», а со стороны Краснодарского края – ФКУ Упрдор «Черноморье».

Стоимость возведения поста составит более 96 миллионов рублей в ценах второго квартала этого года. Далее затраты будут пересчитаны с учетом индекс-дефлятора, установленного Минэкономразвития России.

Конкурс по выбору подрядчика проведут после согласования стоимости Федеральным дорожным агентством. Строить пост ОВД будут полгода, а работы должны выполнить до конца следующего года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Проектом предусмотрено обустройство почти 0,77 гектара рядом с инспекционно-досмотровым радиометрическим комплексом. Будет построено одноэтажное здание, сооружена площадка с эстакадой для осмотра транспортных средств, навес над стоянкой служебного автотранспорта, вольер для содержания служебной собаки, созданы инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Также пост оборудуют системой распознавания номеров транспортных средств, а сотрудники ДПС получат оборудование и будут подключены к сетям связи.