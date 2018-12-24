В Симферополе двое мужчин не поделили девушку, и покалечили друг друга

В Симферополе двое знакомых не поделили девушку. В драке один из них пальцем проткнул глаз своему оппоненту. Теперь нападавшему грозит 8 лет лишения свободы, пишут «Аргументы недели-Крым».

В полицию сообщили медики, после того, как к ним попал пострадавший участник конфликта, пишет пресс-служба республиканского главка МВД. 40-летний житель одного из сел Симферопольского района получил проникающее ранение правого глаза. Экспертиза квалифицирует такие повреждения как особо тяжкие.

Потерпевший рассказал, что ударил его знакомый. Следствию удалось задержать 35-летнего подозреваемого жителя Белогорского района. Нарушитель признался в содеянном. По его словам, между ним и пострадавшим случился конфликт из-за девушки. В ходе потасовки он ткнул соперника пальцем в глаз.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело. Ему грозит тюремный срок до восьми лет. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.