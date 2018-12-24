В Севастополе женщина присвоила чужие деньги из банкомата

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 61-летняя жительница Севастополя, которая сообщила, что у нее похитили 5000 рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как оказалось, женщина не получила свои деньги из-за системной ошибки банкомата.

В пресс-службе МВД России по городу Севастополь стало известно, что вслед за горожанкой к банкомату подошла другая женщина, которая воспользовалась удобным случаем и похитила деньги, которы,е в конце концов, аппарат все же выдал, и скрылась. Пять тысяч рублей она потратила на свои нужды.

Злоумышленницей оказалась 41-летняя дама. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.