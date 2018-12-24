Жители Соликамска приносят цветы к местам памяти погибших в шахте

Жители Соликамска, соболезнующие трагедии в шахте, унесшей жизни девяти человек, сегодня весь день приносят цветы к местам поминовения горняков, погибших на строительстве в руднике.

«Люди сами обратились к нам с просьбой организовать места памяти, куда можно было бы принести цветы», - пояснил мэр Соликамска Алексей Федотов.

На площади перед зданием управления ремонта «Уралкалия» установлены столы, на которых выставлены таблички с именами погибших в траурных лентах. «Мы не можем оставить без внимания эту человеческую трагедию. Она и наша тоже. Почтим память погибших», - говорится на установленном рядом плакате.

Пожар на шахте в Соликамском районе Пермского края произошел в субботу утром. Поисковая операция велась в течение двадцати часов. Еще 14 часов занял подъем на поверхность тел девяти погибших шахтеров, сообщает РИА Новости.