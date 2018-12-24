Знаменитый следственный изолятор "Бутырка", который планируется закрыть, могут переоборудовать под центр досуга - по образцу бывшей тюрьмы на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. В Москве закроют СИЗО "Бутырка" и "Красная Пресня"

С такой инициативой выступил глава комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, сообщает в понедельник, 24 декабря, РИА Новости.

По примеру Северной столицы, во дворе "Бутырки" могут появиться ярмарки, кафе, а также открыться историческая часть: "Каждый сможет посетить любую другую камеру", - отметил Герасимов.

Ранее АН сообщали, что на основании многочисленных жалоб от местных жителей было решено закрыть СИЗО "Бутырка" и "Красная Пресня". Под вопросом существование и "Матросской тишины".