Российский космонавт Сергей Прокопьев, недавно вернувшийся на Землю после 179 суток пребывания на МКС, рассказал в ходе послеполетной пресс-конференции, за что получил прозвище «человек-космодром».

Оказалось, что прозвище «человек-космодром» Сергей Прокопьев получил после того, как в августе во время выхода с борта МКС в открытый космос выполнил ручной запуск четырех микроспутников. Он запустил на орбиту два студенческих и два школьных спутника.

«Меня тут назвали «человеком-космодромом» после того, как я запустил сразу четыре спутника в одном полете. Наверное, так и есть – поиграл в дартс. Это похоже: достаточно движения одного пальца, чтобы спутник набрал скорость, которая позволит ему безопасно миновать встречу со станцией в будущем», - приводит слова Сергея Прокопьева РИА Новости.