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Нет – платным парковкам
24 декабря 2018, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
23 декабря в московском гайд-парке Сокольники прошел митинг против изменений правил парковки.
Так, жители города пришли на акцию для того, чтобы высказаться против повышения цен на парковки (на 237 улицах в центре и в районе «Москва-Сити» плата за стоянку выросла с 200 до 380 руб. в час), отмены бесплатных парковок по воскресеньям, а также против сокращения времени на оплату с 15 до 5 минут. Новые правила вступили в силу с 15 декабря.
По мнению координатора движения «Общество Синих Ведёрок» Петра Шкуматова, нужно дальше продолжать работать такими же темпами и проводить подобные акции.
«С учетом того, сколько людей приходило и уходило, тысячи две человек было. Это откровенно мало. Но мы не ждали больше, а были готовы к тому, что может вообще прийти 10 человек. Главная наша задача была в том, чтобы увидеть сколько человек готовы оторвать задницу от дивана и прийти. Конечно, этим мероприятием мы хотели добиться чего-то, однако с таким небольшим количеством человек этого сделать нельзя. Если бы здесь было 10 тысяч человек, то уже было бы что-то. А когда приходят 2 тысячи человек, то либо им безразлично, либо они не готовы отстаивать свои гражданские права», - отметил Шкуматов.
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