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В Театре имени Моссовета рассказали о состоянии Сергея Юрского
24 декабря 2018, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Валентина Панфилова, директор Театра имени Моссовета, в котором служит народный артист России Сергей Юрский, рассказала о причине госпитализации Сергея Юрьевича и о его текущем состоянии.
«Сергей Юрьевич находится в больнице на профилактическом обследовании. Он чувствует себя нормально», - сообщила Валентина Панфилова. Она, таким образом, опровергла появившуюся в сети информацию об экстренной госпитализации Сергея Юрского и его тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
Сергей Юрский – советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, родился в 1935 году в Ленинграде. С 1978 года актер живет в Москве и служит в Театре имени Моссовета. Одна из самых известных его киноролей – Остап Бендер в экранизации «Золотого теленка».
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