В Кремле украсили главную новогоднюю ель России

Украшение главной елки страны завершили на Соборной площади. Помогали сотрудникам Управделами президента РФ юные хоккеисты, которых сопровождал президент Федерации хоккея Владислав Третьяк.

Новогоднее дерево украсили свыше двух тысяч игрушек и полтора километра гирлянд. Столетнюю красавицу нарядили в ретро-стиле. А юные спортсмены дополнили "наряд" шайбами и хоккейными клюшками.

Владислав Третьяк назвал честью возможность поучаствовать в данном мероприятии и отметил, что ребята ее полностью заслужили: "Главная команда у нас - олимпийский чемпион в этом году", - цитирует Первый канал.