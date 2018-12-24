Россияне назвали главные события уходящего года

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян и узнал, какие мировые события уходящего 2018 года они считают главными. Лидирует в данном рейтинге ЧМ по футболу.

Согласно данным опроса, самым важным событием для 12% жителей России стал Чемпионат мира по футболу, второе место занимает ситуация в Сирийской Арабской Республике - 9%, передает РИА Новости.

На третьей строчке расположилось открытие Крымского моста, его сочли важным 6% опрошенных россиян, достигших совершеннолетия, среди которых проводились данные статистические изыскания.

Далее следуют изменения в пенсионном законодательстве Российской Федерации (пенсионную реформу отметили 5% респондентов), события на Украине и инцидент в Керченском проливе, набравшие по 3%.