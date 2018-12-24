Аналитик рассчитал срок уничтожения частей ВСУ в гипотетической войне с Россией

Военный аналитик Евгений Крутиков рассказал, за какой срок будут уничтожены соединения Вооруженных сил Украины в случае прямой агрессии Киева против России. С соответствующим заявлением эксперт выступил на пресс-конференции, состоявшейся в Москве.

Крутиков отметил, что дать однозначную оценку сегодняшнему состоянию ВСУ не представляется возможным, поскольку боеспособность бригад украинской армии «очень разная». Соотношение сил, которое в настоящее время наблюдается в «прифронтовой зоне», свидетельствует о том, что соединения вероятного противника будут уничтожены в течение трех дней, процитировал Евгения Крутикова сайт «ПолитНавигатор».

Ранее СМИ привели слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая, который полагает, что украинский президент Петр Порошенко сможет сохранить власть только путем организации новых военных провокаций.