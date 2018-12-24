Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть. В результате трагедии на шахте в Соликамске Пермского края погибли девять горняков. Все горняки, погибшие на шахте в Соликамске, опознаны

В регионе 24 декабря объявлен траур. Родственники опознали личности погибших.

Сын Мазепина 23 декабря отдыхал в компании "Мисс Россия 2015" и "Мисс Екатеринбург 2014" Софии Никитчук и популярного блогера Анжелики Андерсон, - сообщает ura.ru. После вечеринки компания уехала из клуба автомобиле.

Мазепин-младший — автогонщик, выступает в чемпионате GP3 и является тестовым пилотом команды "Форс-Индия" в "Формуле-1".