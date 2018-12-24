Из-за аварии «Союза» в космос выбросят 2,5 тонны мусора

Платформу со старыми аккумуляторными батареями общей массой 2,5 тонны решено выбросить в космос с борта МКС. Изначальный план по их утилизации пришлось отменить из-за недавней аварии «Союза МС-10».

Изначально предполагалось, что использованные батареи будут отправлены на утилизацию с японским грузовым кораблём, но из-за аварии при запуске корабля «Союз МС-10» планы пришлось изменить, сообщают РИА Новости.

Теперь платформа с отработанными батареями при помощи канадского манипулятора будет отправлена в свободный полёт из точки, находящейся ниже космической станции. Мусор сгорит в плотных слоях атмосферы, не оставляя после себя загрязнений.

Ранее на МКС уже проводились подобные операции. В 2007 году схожим образом был утилизирован бак с аммиаком весом 640 килограммов. Платформа с аккумуляторными батареями окажется самым тяжёлым мусором, выброшенным с МКС в открытый космос.