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Из-за аварии «Союза» в космос выбросят 2,5 тонны мусора
24 декабря 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Платформу со старыми аккумуляторными батареями общей массой 2,5 тонны решено выбросить в космос с борта МКС. Изначальный план по их утилизации пришлось отменить из-за недавней аварии «Союза МС-10».
Изначально предполагалось, что использованные батареи будут отправлены на утилизацию с японским грузовым кораблём, но из-за аварии при запуске корабля «Союз МС-10» планы пришлось изменить, сообщают РИА Новости.
Теперь платформа с отработанными батареями при помощи канадского манипулятора будет отправлена в свободный полёт из точки, находящейся ниже космической станции. Мусор сгорит в плотных слоях атмосферы, не оставляя после себя загрязнений.
Ранее на МКС уже проводились подобные операции. В 2007 году схожим образом был утилизирован бак с аммиаком весом 640 килограммов. Платформа с аккумуляторными батареями окажется самым тяжёлым мусором, выброшенным с МКС в открытый космос.
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