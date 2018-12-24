"Герою", нашедшему брошенного младенца возле контейнеров, грозит тюремный срок

Еще несколько дней назад о геройском поступке молодого человека из Калуги сообщали все масс-медиа. Прохожий буквально спас от смерти новорожденного младенца, которого злодейка-мать бросила умирать возле мусорного контейнера.

19 летний юноша завернул девочку в свою куртку и вызвал скорую помощь и полицию. В многочисленных интервью «спаситель» рассказывал, как переживал за ребенка и отогревал его своим теплом. Девочку доставили в больницу и по счастью с ней все оказалось хорошо. Чего нельзя сказать о ее «спасителе». Оказалось, он вовсе не случайный прохожий, а отец этого брошенного ребенка. И грозит парню теперь уголовное дело по статье покушение на убийство.

Как выяснили правоохранительные органы, вместе со своей сожительницей он снимал квартиру в доме неподалеку. Про беременность подруги не знал почти никто - к врачу не обращались, рожали дома. А затем пара решила провернуть «аферу» с якобы найденным младенцем,сообщает издание "СПИД-Инфо".

Папаша теперь рассказывает, что ребенка он на земле не оставлял и все время держал на руках. И просто передал его в руки медиков, изложив заранее придуманную им историю. Так герой оказался злодеем.