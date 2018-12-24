В Москве насмерть замерз известный математик и почетный член ФИДЕ

В Москве скончался от переохлаждения известный математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов. Ему было 80 лет. Пожилого мужчину сильно замерзшего нашли в столичном районе Теплый Стан. Он жил в одном из домов на улице Академика Варги.

Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органа, неизвестного пожилого мужчину с общим переохлаждением и обморожением конечностей, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, 22 декабря доставили в столичную клиническую больницу от дома на ул. Профсоюзная. Его положили в реанимацию. Врачи боролись за жизнь мужчины. Но днем 23 декабря Дубов умер в реанимации. Полиция установила личность покойного. Судмедэксперты установят точную причину кончины математика.

Следователи проводят проверку, выясняются обстоятельства трагедии.