В Иркутской области обнаружили более 100 тысяч литров поддельного алкоголя

Более 100 тысяч литров поддельного алкоголя полицейские обнаружили и изъяли в Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции нашли магазины, и кафе, где торговали поддельным алкоголем, а также задержали 19 подозреваемых, пишет ОТР.

Также, как передает Телеинформ, в Иркутской области вынесен приговор организованной группе, которая занималась хищениями алюминия и кремния с одного завода.