Глава Минкомсвязи РФ высказался насчёт повышения тарифов

Глава Минкомсвязи РФ поделился мнением по поводу повышения тарифов мобильных операторов. Он надеется, что рост цен на мобильную связь не станет глобальной тенденцией.

Глава Минкомсвязи РФ поделился мнением по поводу повышения тарифов мобильных операторов. Он надеется, что рост цен на мобильную связь не станет глобальной тенденцией.

По словам Константина Носкова, министерство будет заниматься данным вопросом. Также он признаёт существенную нагрузку на мобильных операторов, которая увеличится с января нового года из-за повышения НДС и вступления в силу нашумевшего «закона Яровой», сообщает ТАСС. «Будем разбираться, я думаю, что это все-таки не глобальный тренд, придем к тому, чтобы цены не росли», - заявил Носков.

На днях такие крупные операторы как «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 проинформировали своих абонентов о том, что с нового года будут внесены изменения в тарифы и цены.