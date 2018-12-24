Очередная волна аномальных морозов пришла в Сибирь

На территорию Сибири пришла очередная волна аномальных морозов. Согласно последней информации метеорологов, в некоторых районах температура воздуха на днях опустилась до минус 50 градусов по Цельсию.

Несколько человек в ряде регионов получили обморожения, вследствие чего им пришлось обратиться за помощью к медикам. Кроме того, в некоторых школах был введен режим свободного помещения, а автоперевозчики отменили множество рейсов из-за резкого похолодания.

Как уточняет ТАСС, самая низкая температура была зафиксирована на севере Иркутской области – минус 50 градусов. "Теплее" всего в Красноярском крае, где столбики термометров показывают около 30 градусов.