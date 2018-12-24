В МЧС оценили идею воронежского пожарного метать снежки в горящие провода

В пресс-службе главного управления МЧС по Воронежской области утром в понедельник, 24 декабря, оценили нестандартную идею сотрудника местной пожарной охраны метать в искрящиеся провода снежки.

В ведомстве назвали такой метод "изящным и безопасным", отметив, что кабели находились под напряжением. Ранее стало известно, что двое пожарных лепили снежки и кидали их в искрящиеся провода с криками: "С Новым годом!".

Руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Воронежской области Сергей Хренов подтвердил, что это действительно произошло минувшей ночью у дома номер 52 по улице Плехановской. Через шесть минут после поступления сообщения о возгорании кабелей караул ПСЧ №1 был уже на месте инцидента. Подчеркивается, что пока провода обесточивали, пожарные применили безопасное и забавное средство, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени. "Сработало ведь!" - заключили в МЧС.