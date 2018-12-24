Врачи назвали пять продуктов, увеличивающих риск заболеть раком

Врачи признали, что не только продукты фаст-фуда грозят риском заболеть раком, но некоторые разновидности сладостей. Особо опасными для здоровья человека медики называют леденцы, кексы, горячий шоколад, шоколадный пирог брауни и сладкие газированные напитки.

Как правило, в рецептах выпечки некоторых кексов и пирожных содержится цветная глазурь, ей покрывают и украшают сладость. Опасность глазури в том, что при ее производстве применяют красители на основе нефтепродуктов. Крайне вредная такая "вкусняшка" для детей. Из-за этих сладостей у детей нарушается внимание и появляется риск онклогических заболеваний.

При производстве леденцов тоже добавляются искусственные красители, генетически модифицированный кукурузный сироп. Леденцы тоже могут стать причиной возникновения новообразований, - сообщает издание food.news.

Кукурузный сироп входит и в состав газированных напитков. Горячий шоколад содержит много очищенного сахара и гидрогенизированного масла. В школадный пирог добавляются генетически модифицированные масла все эти инградиенты являются угрозой для здоровья человека.