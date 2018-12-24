Три южноуральца получили в подарок цифровые приставки

Они стали победителями конкурса газеты "Губерния". Две приставки для цифрового телевидения уже отправлены финалистам, третья ждет отправки в Магнитогорск.

В рамках пятого этапа форума «Информационное общество – 2018: развитие цифрового телевидения» газета «Губерния» рассказала о своем конкурсе «Расскажи о телевизоре-«долгожителе» и получи приставку для цифрового ТВ». Всего редакцию поступило несколько десятков писем, однако нужно было выбрать всего трех победителей.

Самые лучшие рассказы о своем телевизоре, а также истории остальных участников вы можете прочитать уже сейчас на сайте газеты «Губерния».