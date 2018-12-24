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Три южноуральца получили в подарок цифровые приставки

24 декабря 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Три южноуральца получили в подарок цифровые приставки

Они стали победителями конкурса газеты "Губерния". Две приставки для цифрового телевидения уже отправлены финалистам, третья ждет отправки в Магнитогорск.

В рамках пятого этапа форума «Информационное общество – 2018: развитие цифрового телевидения» газета «Губерния» рассказала о своем конкурсе «Расскажи о телевизоре-«долгожителе» и получи приставку для цифрового ТВ». Всего редакцию поступило несколько десятков писем, однако нужно было выбрать всего трех победителей.

Самые лучшие рассказы о своем телевизоре, а также истории остальных участников вы можете прочитать уже сейчас на сайте газеты «Губерния».

 

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БЛ

//Новости СМИ2

Три южноуральца получили в подарок цифровые приставки

Три южноуральца получили в подарок цифровые приставки 13:00

Они стали победителями конкурса газеты "Губерния". Две приставки для цифрового телевидения уже отправлены финалистам, третья ждет отправки в Магнитогорск. >>
Жительницы Челябинска не поддержали «Марш матерей»

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Митинг, который был посвящен экологическим проблемам в Челябинске, можно считать несостоявшимся: морозным днем на пешеходную Кировку пришло не больше 150 человек. >>
Борис Дубровский: время получать отдачу от вложений в энергетику

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В канун Дня энергетиков глава региона Борис Дубровский поздравил всех работников отрасли и подчеркнул, что сейчас пришло время получать отдачу от всех многомиллиардных вложений в отрасль. >>
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В Челябинске откроют главный ледовый городок 21.12 15:05

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Исполнительная дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал объявила имена экспертов, которые вошли в состав жюри. В этом году проекты будут оценивать: >>
В Карабаше построят главную площадь

В Карабаше построят главную площадь 21.12 15:01

В городе Карабаш Челябинской области жители очень хотели, чтобы у них была центральная площадь. >>

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Владимир Елистратов: встречи с экоактивистами будут регулярными

Владимир Елистратов: встречи с экоактивистами будут регулярными 20.12 17:42

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Общественники согласились помогать власти по мониторингу экоситуации

Общественники согласились помогать власти по мониторингу экоситуации 20.12 15:35

Экологические активисты, которые сегодня откликнулись на приглашение врио главы Челябинска Владимира Елистратова, согласились помогать власти по мониторингу экоситуации. Уже завтра власти готовы составить совместный рейд по вырубке деревьев на улице Захаренко. >>
Власти Челябинска призвали общественников на дежурства

Власти Челябинска призвали общественников на дежурства 20.12 15:10

Владимир Елистратов призвал общественников на проведение дежурств. На озере Курочкино уже несколько дней горят шлакоотвалы, местные власти мобилизовали специалистов и активно занялись тушением пожаров. Им нужна помощь. >>

//Новости СМИ2

Экоактивисты Челябинска согласны объединить свои силы с властями города 20.12 15:05

Общественники согласны объединить усилия с властью для решения экологических проблем Челябинска. К этому стороны пришли сегодня, 20 декабря, во время обсуждения тех мер, которые необходимо принять для улучшения экологии города и области. >>
В Челябинске не будут вводить режим ЧС при НМУ

В Челябинске не будут вводить режим ЧС при НМУ 20.12 14:56

Южноуральские экоактивисты потребовали у челябинской мэрии каждый раз при неблагоприятных метеоусловиях вводить режим чрезвычайной ситуации. Сегодня, 20 декабря, на встрече в мэрии общественникам объяснили, что это требование противоречит действующему законодательству. >>
В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами

В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами 20.12 14:37

Только что в мэрии Челябинска началась встреча врио главы города Владимира Елистратова с экоактивистами. К диалогу присоединились специалисты профильных министерств и ведомств. >>
Владимир Елистратов пригласил на конструктивный диалог эко-общественников

Владимир Елистратов пригласил на конструктивный диалог эко-общественников 20.12 14:17

Столица южного Урала является промышленным городом, и все экологические проблемы невозможно решить одним махом – город попросту умрет. Для того, чтобы сделать Челябинск комфортнее, эко-активисты откликнулись на призыв врио главы Челябинска и придут сегодня, 20 декабря, на встречу. >>
Анатолий Литовченко: Молодежи на селе нужна работа

Анатолий Литовченко: Молодежи на селе нужна работа 20.12 13:44

Молодежи на селе нужна работа, причем прежде всего в сельском хозяйстве. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Литовченко на заседании профильного комитета. >>
Школьники побывали на экскурсии на заводах РМК

Школьники побывали на экскурсии на заводах РМК 20.12 13:04

Порядка 30 учащихся старших классов с педагогами отправились на экскурсию на заводы Рсуукой медной компании, расположенные в Кыштыме и Карабаше. Они своими глазами увидели то, чему их учили на уроках химии. >>

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В Госдуме приняли закон о защите бизнеса

В Госдуме приняли закон о защите бизнеса 19.12 15:13

Сразу несколько проектов законов были приняты в третьем чтении депутатами Государственной думы, уточнил парламентарий Владимир Бурматов. >>
Прокуратура проверит реорганизацию скорой в Копейске

Прокуратура проверит реорганизацию скорой в Копейске 19.12 14:45

Сотрудники областной прокуратуры проверят законность реорганизации работы водителей Скорой помощи в Копейске. >>
Компания Tele2 подарит клиентам 1 терабайт при покупке смартфонов Samsung

Компания Tele2 подарит клиентам 1 терабайт при покупке смартфонов Samsung 19.12 14:34

До 15 января следующего года все покупатели 4G-смартфона Samsung в компании Tele2 автоматически получат 1 терабайт интернета. >>
Телевидение РМК получило две престижные награды

Телевидение РМК получило две престижные награды 19.12 11:58

На престижном конкурсе корпоративной прессы телевидение РМК получило сразу две престижные награды. >>
Курчатов: его ядерная изомерия

Курчатов: его ядерная изомерия 19.12 11:55

Родившись на Урале, он мечтал быть моряком и не думал, не гадал, что станет вровень с Альбертом Эйнштейном, а благодарные соотечественники назовут его именем города, улицы, институты, корабли, химический элемент в таблице Менделеева. >>
Мы были первыми. Афган. Забытая война

Мы были первыми. Афган. Забытая война 19.12 11:29

В декабре 1979 года Витебская воздушно десантная дивизия была поднята по тревоге. И тут же начался срочный выгон техники, боеукладка по полной. Десантники сначала думали, что их ждут обычные дивизионные учения, но утром узнали, что офицеры в полковых штабах разбирали карту Афганистана. >>

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Южноуральские предприятия снизят выбросы на 20%

Южноуральские предприятия снизят выбросы на 20% 19.12 10:41

Об этом сегодня, 19 декабря, заявил глава региона Борис Дубровский на встрече с руководителями промпредприятий. >>
В Челябинске состоится хоккейный матч в честь юбилея Николая Макарова

В Челябинске состоится хоккейный матч в честь юбилея Николая Макарова 18.12 13:52

В этом году прославленный челябинский хоккеист Николай Макаров отмечает 70–летие. Юбилей Николай Михайлович решил провести в любимом хоккейном стиле. >>
Южноуральские школьники сыграли в "Медную лигу КВН"

Южноуральские школьники сыграли в "Медную лигу КВН" 18.12 11:41

Южноуральские школьники сыграли в "Медную лигу КВН". Мероприятие прошло в Варне по инициативе РМК. >>

Борис Дубровский потребовал закрыть литейку Челябвтормета 18.12 08:58

За последние несколько лет жители северо-запада Челябинска не раз жаловались на смог. Указывали и возможный источник – литейный цех Челябвтормета. >>
Новогодняя серия "Трактора" пройдёт в Челябинске

Новогодняя серия "Трактора" пройдёт в Челябинске 17.12 13:38

В завершении календарного 2018 года ХК «Трактор» проведет три домашних матча. По хорошей традиции Клуб всегда ярко и торжественно отмечает свой День рождения и предстоящий Новый год. В этот раз болельщиков черно-белых также ждут праздничные сюрпризы. >>
Владимир Сафонов прокомментировал выдвижение Василия Московца

Владимир Сафонов прокомментировал выдвижение Василия Московца 17.12 11:48

Глава управления информационной политики администрации областного центра Владимир Сафонов прокомментировал сообщение о том, что лидер организации «СтопГОК» Василий Московец выдвинул свою кандидатуру на кресло главы Челябинска. По словам Владимира Сафонова, Московец не может выдвинуть свою кандидатуру на выборы, так как конкурс еще не был объявлен. >>

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