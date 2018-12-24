Кейт Миддлтон сфотографировали с детьми в очереди в магазине для бедных

Герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон не сторонится магазинов для бедных. Британскую гергогиню заметили со старшими детьми - сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой - в очереди на кассу с целой корзиной подарков к Рождеству.

Учительница Сара Дэниэлс заметила, чт герцогиня с маленькими принцем и принцессой встала в конец очереди. "Мы привыкли к помпезности и торжественности, которые окружают королевскую семью. Было чудесно увидеть ее с детьми в магазине скидок, куда ходят обычные люди", - цитирует британку издание Daily Mail.

Поклонники пары принца Уильяма и Кейт Миддлтон замечали, что представители королевской семьи могут выйти в свет в одежде, в которой уже принимали участие в каком-либо мероприятии.

Один из управляющих сетевого британского универсама, где делала покупки Кейт Миддлтон, называет его магазин для бедных.