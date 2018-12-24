Москвичей предупреждают: ситуация на дорогах ухудшится из-за снегопада

Москвичей и гостей города предупреждают, что в понедельник и вторник дорожная ситуация в столице существенно ухудшится из-за снегопада. Водителям рекомендуют тщательней планировать свои маршруты.

В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения отметили , что движение будет осложнено не только из-за снега, но также в связи с перекрытиями некоторых улиц в центре. Эти меры приняты для того, чтобы пропускать автобусы с детьми, которые едут на елки.

Специалисты советуют автомобилистам в ближайшие дни пользоваться общественным транспортом, а собственные машины оставить на крайний случай.